Фото: Ночная хоккейная лига

«Ночная Хоккейная Лига» стартовала в Сочи. В фестивале примут участие спортсмены из 76 регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Турнир пройдет во дворце спорта «Большой» и ледовом дворце «Айсберг».

Сегодня, 4 мая в 16:00 во дворце спорта «Большой» пройдет матч-открытие Фестиваля между командами «Флагман» (Всеволожск, Ленинградская область) и «Казанские Драконы» (Казань). В торжественной церемонии примут участие легенды отечественного хоккея.

10 мая состоится Гала-матч, в котором сразятся команды «Легенды хоккея», где играет Президент России и «Сборная Ночной лиги».

Соревнования пройдут в Сочи с 3 по 16 мая.