На Кубани завели уголовное дело на труп. Мужчина умер еще до начала поисков преступника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эта не слишком комичная история случилась в Тимашевске. Местный житель долго думал, как с размахом отметить майские праздники. Денег у мужчины не было, зато фантазии – вагон. Самый быстрый способ заработка – кража. Так подумал мужчина и отправился на поиски металла.

Нашел он его за огромным забором. Но не учел, чтобы перекидывать «нажитое» придется через высокое препятствие, еще и под высоковольтными проводами. Схватив несколько металлических труб, мужчина бросился в бега. Но забыл о том, что проводами находятся под напряжением. Смерть была мгновенной. Вместе с трубами мужчина упал на землю, где его и застали прибывшие на место полицейские.

- По предварительной информации, он зацепился за высоковольтный провод и получил заряда тока, – сказал «КП» – Кубань» источник в правоохранительных органах. – Рядом с мужчиной были обнаружены металлические трубы.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дело в отношении погибшего за кражу труб.