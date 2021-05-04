Температура воды в Черном море 4 мая 2021: ливни и грозы остановят потепление Фото: Виталий КАРНАУХ

Несколько дней назад – 1 мая – на Кубани стартовал курортный сезон. В Краснодарский край рванули туристы со всей России. По социальным сетям гуляют кадры, на которых люди снимают море, но боятся окунуться в пучину.

«КП» – Кубань» выяснила, как температура воды в Черном море 4 мая 2021

С самого утра в Сочи зарядили ливни. Поэтому температура воды второй день подряд осталась на прежнем уровне – плюс 14 градусов. Немного сильнее прогрелась морская гладь в Геленджике (+15). А в Новороссийске, наоборот, холоднее (+13).

Отметим, что самая комфортная температура для купания в море – плюс 28 градусов. Обычно она наступает в начале июня.