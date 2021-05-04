Фото: t.me/sirius_okrug.

Отдел внутренних дел заработал на федеральной территории "Сириус". Его начальником стал подполковник полиции Алексей Илюшкин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В течение последних нескольких месяцев полицейские проходили серьезный отбор, чтобы попасть в отдел. Техника, экипировка, оснащение, - всё на высшем уровне.

Задачи сотрудников правоохранительных органов - соблюдение общественного порядка на улицах, профилактика стихийной торговли и соблюдение правил дорожного движения.

Отдел находится в подчинении у центрального Аппарата МВД РФ и до постройки нового здания расположен по адресу: ул. Лесная, 20А.