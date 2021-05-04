Губернатор Краснодарского края дал старт патриотической акции #стихиПобеды76

Фото admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал старт патриотической акции #стихиПобеды76. Она развернется в социальных сетях. Чтобы принять участие в проекте, достаточно разместить поздравление ветеранам Великой Отечественной войны в личном аккаунте, отметив его тегом.

– Мне приходит много сообщений от ребят из разных районов края со стихами и песнями, посвященными Великой Победе. Приятно видеть, что дети знают о подвиге наших предков и гордятся им. Выкладывайте видео с поздравлениями ветеранов в соцсетях под хештегом #стихиПобеды76. Наш долг сделать так, чтобы память о героизме нашего народа сохранилась для будущих поколений, – сказал глава региона.

Отметим, что акция #стихиПобеды76 одним из нескольких проектов, которые стартуют на Кубани в преддверии Дня Победы.