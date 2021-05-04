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Смертельное ДТП в Майкопе: нарушитель проехал на красный и убил многодетную мать

После аварии виновник скрылся с места ДТП

Жуткая авария случилась в ночь с 2 на 3 мая в станице Ханской, что в Майкопе. Здесь не поделили дорогу две отечественные легковушки.

- Водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с Ладой Приорой, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Самая авария случилась в районе половины второго ночи. Уже спустя несколько минут на место работали сотрудники ГИБДД и карета скорой помощи. Но спасти 33-летнюю многодетную мать, которая находилась в салоне Приоры, они не смогли. Она скончалась на месте.

- Водители Лады, 32-летний мужчины, был доставлен в Адыгейскую республиканскую клиническую больницу, – добавили в ведомстве.

Не нашли на месте сотрудники ГИБДД только виновники аварии. Сразу после ДТП он бросил машину и скрылся. Только уйти от наказания виновнику не удалось. Уже спустя несколько часов его задержали сотрудники полиции Майкопа.

- Предполагаемый виновник аварии - 25-летний местный житель. Ему и принадлежит автомобиль ВАЗ-2114. Он задержан, – резюмировал в ведомстве.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Максимальное наказание, которого грозит молодому человеку, – 12 лет лишения свободы. Сейчас мужчина помещен в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.