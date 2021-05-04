В Краснодаре прошел международный марш на мотоциклах «Дороги Победы»

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевой столице 3 мая прошел марш на мотоциклах «Дороги Победы». Его участники выехали из нескольких стран Европы, встретились 2 мая в Санкт-Петербурге и дали старт акции. Проект посвящен 76-й годовщине Победы.

- Этап мотомарша на юге проходит от Сочи до Вязьмы с посещением четырех городов. Мы проезжаем по маршруту и посещаем памятники военной истории, отдаем дань уважения и памяти нашим предкам. Кроме того, в программу мотомарша входят и выставки техники, экипировка, показы доккино, - отметил президент южного отделения мотоклуба «Ночные Волки» Олег Шевлеков.

Также он рассказал, что в краевой центр мотомарш приехал из станицы Новопокровской. Он проследовал от начала города на «OZ Молл» и закончился на пересечении Северной и Октябрьской. Затем участники возложили цветы и отправились далее по своему маршруту.

Завершится мотомарш 9 мая в Москве на Красной Площади.