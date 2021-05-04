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Происшествия4 мая 2021 11:27

Под Новороссийском «семерка» врезалась в полицейский патруль

Водителей автомобилей отправили в больницу
София ФОМЕНКО
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Фото: "ЧП Краснодар"

Фото: "ЧП Краснодар"

Авария с патрульной машиной случилась 3 мая за Борисовским кладбищем в сторону Абрау-Дюрсо около девяти часов вечера. По предварительным данным, 32-летний местный житель за рулем «семерки» не справился с управлением и на большой скорости выехал на встречку и врезался лоб в лоб с патрульным автомобилем полиции.

- В результате ДТП машины получили механические повреждения, а водителей автомобилей госпитализировали с травмами различной степени тяжести, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас по факту случившегося идет проверка, точные обстоятельства аварии устанавливаются.

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