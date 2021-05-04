ВТБ запускает открытое голосование за новый состав Консультационного совета акционеров

1 мая стартует открытое голосование за новый состав Консультационного совета акционеров ВТБ – независимого экспертно-консультативного органа, представляющего интересы миноритарных акционеров. Принять участие в голосовании, которое продлится до 14 июня, может любой акционер ВТБ.

Выборы нового состава КСА стартовали 15 марта 2021 года. В период до 15 апреля каждый акционер ВТБ мог выдвинуть свою кандидатуру в новый состав КСА. Всего банк получил 216 анкет от акционеров ВТБ из 45 различных регионов. Средний возраст кандидатов составил 42 года, 24% заявок поступило от женщин.

Первый этап отбора предстояло осуществить экспертному жюри, в состав которого вошли представители Московской биржи, Российского института директоров, Ассоциации профессиональных инвесторов и ВТБ. Жюри внимательно проанализировало каждую анкету, опыт и квалификацию, заинтересованность в развитии банка и опыт инвестирования каждого кандидата и сформировало шорт-лист, в который вошли 45 кандидатов из 9 регионов страны.

Екатерина Никитчанова, член экспертного жюри, заместитель директора - руководитель экспертного центра Российского института директоров отметила: «Мне всегда было профессионально интересно посмотреть изнутри, как происходит формирование КСА, и я рада возможности оказаться причастной к этому процессу в качестве члена жюри. Практика работы с акционерами в ВТБ и деятельность КСА являются, по сути, одной из лучших практик на российском рынке. Жюри было тяжело сформировать шорт-лист, так как мы получили много заявок от очень достойных кандидатов, но, как мне кажется, мы смогли сформировать пул из ярких и мотивированных кандидатов. Уверена, что на следующем этапе акционеры окажут поддержку наиболее достойным кандидатам, что позволит сформировать экспертный состав КСА».

Голосование за новый состав КСА продлится с 1 мая по 14 июня включительно. В голосовании могут принимать участие все акционеры банка – как физические, так и юридические лица. При этом у каждого акционера, независимо от размера пакета акций, 12 голосов, которые можно распределить между разными кандидатами. Отдать свои голоса акционеры могут на сайте выборов КСА, в личном кабинете на сайте АО ВТБ Регистратор и в мобильном приложении «Акционер ВТБ». Подсчёт голосов осуществляет ВТБ Регистратор. ВТБ будет публиковать промежуточные итоги голосования по рабочим дням на сайте выборов.

Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов отметил: «Консультационный совет акционеров за 12 лет своей работы занял важное место в системе корпоративного управления и коммуникаций с акционерами ВТБ. Менеджмент группы ВТБ прислушивается к мнению миноритариев, выносит на заседания КСА ключевые вопросы стратегии, финансов и дивидендной политики. Мы благодарим действующий состав КСА за плодотворную работу и надеемся, что новый состав совета продолжит достойно представлять интересы розничных акционеров ВТБ, принимая активное участие в деятельности и развитии банка».

Ознакомиться с биографиями кандидатов (с 1 мая) и получить более подробную информацию о деятельности КСА ВТБ можно на сайте выборов КСА.