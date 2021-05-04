Исторический парк «Россия - моя история» 7 и 8 мая будет открыт для свободного посещения

Фото предоставлено парком "Россия - моя история"

В преддверии празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне при поддержке Сбербанка России Исторический парк «Россия -моя история» 7 и 8 мая предоставляет всем желающим возможность свободного посещения.

Жители и гости Краснодара смогут осмотреть мультимедийные выставки «Весна Победы», «Вспомним», «Из истории храмов Екатеринодара», «Рюриковичи» и «Романовы». Свободное посещение действует с 11:00 до 16:00.

Татьяна Сергиенко, управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея:

«Сбербанк с готовностью поддерживает инициативы, направленные на сохранение внимательного отношения к историческому наследию страны. Ежегодно банк участвует в благотворительной акции «Красная гвоздика», оказывает адресную помощь ветеранам. В этом году совместно с Историческим парком «Россия – моя история» мы дарим жителям города возможность окунуться в атмосферу военных лет на Кубани и вспомнить истории своей семьи, связанные с войной».

Сергей Кузнецов, руководитель Исторического парка «Россия – моя история»:

«Мы с вами должны сохранять память о важнейших событиях в жизни нашей страны и передавать ее следующим поколениям. Изучайте историю государства Российского, любите свою Родину!»

Выставка «Весна Победы» создана силами сотрудников Исторического парка. В экспозиции рассматриваются ключевые стратегические наступательные операции советских войск, проведенные весной 1945 года, ставшие подлинной вершиной воинского мастерства Красной Армии. Особое место отведено информации об участии в этих боях кубанцев, как в составе подразделений, сформированных на территории Краснодарского края, так и в составе прочих частей. В качестве иллюстративного материала использованы фотоматериалы, документальная хроника, кино- и фотодокументы, картографические материалы. В рамках проекта приведены обширные статистические данные, иллюстрирующие один из сложнейших и славнейших периодов истории страны.

Количество билетов ограничено, предварительная запись не требуется.

Обращаем ваше внимание, что при посещении Исторического парка необходимо иметь средства индивидуальной защиты.