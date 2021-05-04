Социальные учреждения для детей Кубани примут участие в конкурсе «Вектор детства»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, школы-интернаты, центры соцобслуживания населения и еще три некоммерческих организации для помощи детям Краснодарского края примут участие во Всероссийском конкурсе «Вектор детства». На конкурс отправятся проекты из Краснодара, Анапы, Армавира, Белореченского, Апшеронского и других районов.

Всероссийский форум пройдет с 1-2 июня в Кемеровской области, где жюри выберет топ-10 проектов для развития и помощи нуждающимся несовершеннолетним.

Отметим, что такая инициатива существует в нашей стране с 2018 года. Через нее прошли уже тысячи проектов, лучшие получили награды и были отмечены специальными знаками.