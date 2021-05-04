Фото: instagram.com/adelina_sotnikova14

Аделина Сотникова спустя 7 лет после Олимпиады в Сочи. Российская фигуристка выложила фотографии на фоне «самой себя» в честь собственной победы на Играх.

«Никогда не сдавайся! А тем временем разница уже в 7 лет»,- подписала Сотникова фотографию в своем Инстаграм-аккаунте.

На играх «Сочи – 2014» спортсменка одержала историческую победу. Она стала первой в России олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте.

В 2020 году девушка объявила о завершении спортивной карьеры после перенесённой сложнейшей операции на позвоночнике.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, олимпийская чемпионка Сочи в одиночном катании Аделина Сотникова в интервью «Комсомольской правде».