Опухоль в 10 килограммов удалили хирурги из Краснодара

Фото: Инстаграм ККБ номер 2

Хирурги Краевой клинической больницы №2 в очередной раз провели блестящую операцию. На этот раз они нашли и удалили у 43-летнего пациента гигантскую липосаркому в забрюшинном пространстве, где находятся все важные органы и сосуды. Вся опухоль весит около десяти килограммов.

- Это образование – одно из злокачественных опухолей соединительной ткани. Липосаркома достаточно частое явление, однако в этом случае размер в 10 килограммов делает ее исключительной, - сообщает Краевая клиническая больница №2 в своем Instagram.

Фото: Инстаграм ККБ номер 2

По словам врачей, на ранней стадии найти такие опухоли очень сложно, потому что они растут незаметно. Как правило, люди обращаются в поликлинику уже тогда, когда опухоль достигает больших размеров и мешает внутренним органам, доставляя боль и постоянный дискомфорт пациенту.

Операцию провели заведующий хирургическим отделением №1 Владимир Сахно и хирург Карен Антинян, а также ординатор Эдуард Рубенян. Вместе с ней, к сожалению, пришлось удалить почку и левую половину толстой кишки. Это случилось из-за того, что опухоль начала прорастать в органы.

Сейчас пациент активно восстанавливается после операции, в будущем его ждет лечение у онколога.