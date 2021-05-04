Фото: sochi.ru.

Цены на съемное жилье в Сочи за год выросли на 56%. Из-за огромного спроса собственники выселяют долгосрочных арендаторов ради отпускников. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

По их словам, средняя ставка посуточной аренды жилья в Сочи с апреля 2020 года по апрель 2021-го выросла на 56%.

Самые дорогие варианты сдаются в районе 35 тыс. руб. за сутки, самые дешевые - от 1000 руб.,- заявляют эксперты. Но чаще всего бюджетные цены предлагаются с особыми условиями - например, аренда на срок не менее недели.

Интерес к аренде жилья в Сочи стабильно растет с ноября прошлого года. Но, по словам аналитиков, ценообразование в сегменте аренды на курорте очень гибкое и прямо зависит от погоды.

Традиционно пик наступает с середины июня, а самые высокие цены будут в июле-августе. В этом году спрос будет расти еще сильнее из-за закрытия Турции и Танзании.