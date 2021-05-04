В Краснодаре до конца мая посадят более 330 тысяч цветов

Сейчас озеленители занимаются газонами и многолетние растения Фото: София ФОМЕНКО

В Краснодар пришла весна, а вместе с ней и активные работы по высадке цветов и растений. В администрации города до начала лета планируют украсить более 30 участков. Это клумбы в парках, скверах, автомобильные развязки, а также участки на въезде в город. В этом году из-за затяжной зимы и проливных дождей работы начались чуть позже, однако специалисты обещают восстановить зеленые насаждения к лету.

- Озеленители нашего города рассказали мне, что некоторые растения еще даже без бутонов. Мы проверили, проблемы с озеленением нашего города не из-за безалаберности, это произошло из-за затяжных дождей. Сейчас работы идут на газонах, высаживают кустарники и многолетние растения, но за май планируется наверстать полный объем, - написал мэр города Евгений Первышов в своем тг-канале.

Сейчас работы выполнены уже на четырех участках.