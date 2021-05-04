Фото: sochi.ru.

Число заболевших COVID-19 в Сочи снизилось. Об этом рассказали сегодня, 4 мая, на совещании в мэрии курорта. Свою эффективность наглядно показывают принятые в Сочи меры по обеспечению эпидемиологической безопасности. Статистика свидетельствует о снижении на 31% ежемесячного роста заболеваемостью коронавирусом.

За стуки на курорте госпитализируют 28 человек с подозрением на COVID-19, а выписывают с выздоровлением 35 человек ежедневно.

С 1 мая на курорте отдыхают более 107 тыс. человек. За время майских праздников планируется принять до 200 тысяч отдыхающих. В этот период загрузка объектов размещения прогнозируется до 80-85%.

- Необходимо создать рабочие группы, которые будут контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в объектах размещения и общественного питания, - поручил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Сейчас на курорте действуют более 3400 мест в стационарах, из них 490 - в госпиталях. 52 выездные бригады скорой медпомощи Сочи круглосуточно оказывают помощь гражданам.

Продолжается вакцинация населения. Работает 16 пунктов. Уже привиты более 32 тысяч человек.