Фото: Сочи Автодром.

"Сириус": Гран-при России-2022 не будет переезжать из Сочи в Санкт-Петербург. Ранее была опубликована ошибочная информация.

4 мая в сети появилась новость, что Гран-при России-2022 переезжает из Сочи в Санкт-Петербург. Но спустя время в "Сириусе" прокомментировали ситуацию. Как оказалось, переезда не будет.

- Информация, которую специалист по социальным медиа дал в комментариях на нашей официальной странице, была ошибочной. В данный момент эти комментарии уже удалены, чтобы не вводить других людей в заблуждение, - рассказали в пресс-службе федеральной территории "Сириус".

Гран-при России традиционно проводится в Сочи. При этом периодически появляются слухи о переносе гонки в Санкт-Петербург. Официально о переносе Гран-при ничего не сообщалось.