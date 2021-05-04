В Краснодаре привели в порядок более 15 участков гравийных дорог

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В столице Кубани приводят в порядок гравийные работы. Сейчас выполнили работы на 15 участках, ведущие к садоводам и кладбищам – от подъездной дороги к НСТ «Дубки» до улицы Алмазной. Сроки работ сдвинулись из-за погодных условий, однако половина работ выполнена в срок.

Сейчас рабочим осталось привести в порядок еще 15 участков гравийных дорог. Это участки на улице Есенина от Чайковского до Ангарской, на Ангарской от Российской до Агрохимической, на Шаляпина от дома номер 6 до Российской, на Мусоргского от Агрохимической до Есенина, на Агрохимической от Мусоргского до Гомельской, на Дунаевского от дома номер 17 до Агрохимической, на Рахманинова от дома номер 84 до Есенина, на Адлерской от Агрохимической до Есенина, по всей улице Чайковского, а также на улице имени Хаджинова от Чайковского до Алмазной, а еще по Ангарскому проезду от дома номер 14 до Агрохимической, по Шевкунова от Бигдая до Тверской, по улице Городской и Сахалинской. Всего осталось еще 15 участков.