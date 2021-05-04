На Кубани начался посевной сезон риса

Кубань производит 70% риса во всей стране Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Краснодарском крае в мае начался посевной сезон рисовых культур. К работам приступили сельхозпредприятия Калининского, Красноармейского и Славянского районов. В этих районах засеяли уже около 8,5 тысяч гектаров. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона.

Отметим, что для посевной компании государство ежегодно выделяе финансовую поддержку. В этом году выделено 201,6 миллионов рублей. За эти деньги планируют засадить около 120 тысяч гектаров, а также поддерживать производство в полном порядке. Краснодарский край производит 70% риса во всей стране. Объем производства высокий, что позволяет отправлять продукт и на экспорт.