Геленджик впервые принимает Всероссийский турнир по гольфу «Сильные фигуры 2021»

Фото: admkrai.krasnodar.ru Гольф все активнее развивается в Краснодарском крае

В Геленджике открылся Всероссийский турнир по гольфу. Это первое в городе-курорте соревнование такого уровня, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вице-губернатор края Александр Власов отметил, что климат Кубани позволяет заниматься гольфом круглогодично.

- Здесь есть все для достойной игры и честных побед, – отметил Александр Власов.

– Каждый год наш фестиваль открывает новые места, и каждый раз новое место лучше предыдущего, - подтвердил на открытии первый вице-спикер Госдумы и председатель оргкомитета турнира Александр Жуков.

В рамках гольф-турнира «Сильные фигуры 2021» пройдут состязания по гольфу, керлинг-гольфу и шахматам среди профессионалов и не только.

Участие в соревнованиях примут госчиновники, представители иностранных диппредставительств, олимпийские чемпионы, знаменитые спортсмены.

Турнир в Геленджике будет первым в этом сезоне. Второй и третий состоятся на гольф-полях Подмосковья.