Руководство «Розы Хутор» объяснило ФАС причину высоких цен на ски-пассы в «низкий» сезон

Фото: Светлов Федор Несмотря на наступивший "низкий сезон" в Сочи, руководство курорта "Роза Хутор" не снизило цены на ски-пассы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась ценами на предоставляемые услуги горнолыжного курорта "Роза Хутор". Несмотря на наступивший "низкий сезон" в Сочи, на курорте "Роза Хутор" цены на ски-пассы остались на уровне "высокого" зимнего сезона.

Специалисты ФАС затребовали объяснений по этому поводу у руководства курорта, основываясь на поступающих жалобах от отдыхающих. Чиновникам объяснили это тем, что в горах в этом году держится хорошая погода для катания, и поэтому они не стали снижать цены.

Тем не менее Общероссийский Народный Фронт еще в апреле обратился в Краснодарское УФАС с претензией на высокую стоимость ски-пассов на "Розе Хутор".

По мнению ОНФ, люди, купившие билеты и забронировавшие там отдых, рассчитывали на снижение стоимости, но при этом руководство курорта оставило его в пределах 60% от зимнего ски-пасса.