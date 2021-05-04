Владимир Путин отменил свое участие в Ночной хоккейной лиге в Сочи

Любительская Ночная хоккейная лига была открыта в Сочи в 2011 году по инициативе президента РФ Владимира Путина Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ежегодном гала-матче Ночной хоккейной лиги президент РФ Владимир Путин участвовать не будет.

- Нет. Не планирует,— ответил на вопрос ТАСС господин Песков.

Не известны и причины этого решения. Любительский хоккей президентов проводится в Сочи каждый год.

Напомним, что любительская Ночная хоккейная лига в Сочи была открыта в 2011 году по инициативе Владимира Путина. Этот сезон должен стать юбилейным, десятым. Гала-матч нынешней лиги назначен на 10 мая.

В 2019 году президент последний раз выходил на лед.