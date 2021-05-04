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Происшествия4 мая 2021 21:04

Берег Азовского моря в Ейске нашли усыпанным мертвыми дельфинами, черепахами и птицами

Причина экологической трагедии будут устанавливаться
Инна БОРИСОВА
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На берегу Азовского моря Краснодарского края местные жители стали свидетелями массового мора животных

На берегу Азовского моря Краснодарского края местные жители стали свидетелями массового мора животных

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На берегу Азовского моря Краснодарского края местные жители стали свидетелями массового мора животных - птиц, дельфинов, черепах, рыб.

Жители станицы Ясенской сразу же забили тревогу. Их видео с трупами животными было выложено в соцсети и "домашние" группы WhatsApp.

В этот же день на место приехал экипаж МЧС, который собрал мертвых животных в пакеты и увезен на экспертизу. Но, однако, на следующий день картина трагедии повторилась - десятки мертвых птиц и рыб, но уже на другом участке берега.

Пока причина массовой гибели животных не установлена. В пресс-службе Южного межрегионального управления Росприроднадзора заявили, что будет собрана экстренная комиссия по факту массовой гибели животных на Азове.

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