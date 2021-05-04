В Новороссийске 95-летнего ветерана поздравили военным парадом

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Коренного новороссийца, в прошлом боевого офицера, ветерана Великой Отечественной войны Петра Федоровича Левченко войны поздравили с 95-летием, сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко вручил ветерану приветственный адрес от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

- Именно благодаря таким людям, как Петр Федорович, которые еще совсем юными мальчишками ушли на фронт, мы сегодня живем в прекрасной мирной стране, - отметил Игорь Дяченко

Петр Федорович Левченко не только участвовал в Великой Отечественной войне, но и выполнял интернациональный долг за рубежом. Возле его дома парадным маршем прошли десантники 7-ой гвардейской штурмовой бригады.