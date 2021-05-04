В Геленджике открылся Всероссийский турнир по гольфу «Сильные фигуры 2021»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сегодня, 4 мая, в Геленджике стартовал открытый Всероссийский турнир по гольфу «Сильные фигуры 2021». Фестиваль включает в себя соревнования по гольфу, керлингу и шахматам. Задумка турнира – объединить в турнире любителей и профессионалов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В старте приняли участия вице-спикер Госдумы Александр Жуков, олимпийская чемпионка Светлана Журова, олимпийский чемпион и депутат Госдумы Дмитрий Сватковский, а также министр спорта Краснодарского края Алексей Чернов и вице-губернатор края Александр Власов.

– В Геленджике климатические условия позволяют заниматься этим видом спорта практически круглый год. Всероссийский турнир проходит на одной из лучших площадок европейской части России. Здесь есть все для достойной игры и честных побед, – отметил вице-губернатор.

Сегодня был первый фестиваль сезона, остальные два пройдут в Подмосковье летом и осенью 2021 года.