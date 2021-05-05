Узнали, где будут отключения света в Сочи 5 мая 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Сочи 5 мая 2021 запланировано сразу в ряде районов и округов курорта. Рабочие активно занимаются модернизацией важных коммуникаций и сетей. Во время ремонтных работ на линии специалисты вынуждены временно прекращать подачу электричества в дома жителей. Только касается это не всего Сочи, а лишь ряда улиц. «КП» – Кубань» узнала, где будут отключения света в Сочи 5 мая 2021.

В Адлерском районе на улицах Владимировская, Таврическая, Лесная, 10 лет Октября, Форелевое хозяйство, СТ «Горный сад»; поселке Красная поляна на улицах Вознесенская 20-70 и Лесоводов 1-30. Здесь частично будет отключена подача электричества в промежутке с восьми утра и до шести вечера.

В Хостинском районе с восьми утра и до пяти вечера света может не быть на улицах Юбилейная и Верховская (оба – частично).

В Центральном районе Сочи электричество выключат в промежутке между 08:00 и 19:00 на улицах Целинная, Яблочная, Восточная, Тимирязева, Севастопольская, Донская (все – частично), Виноградная, переулке Строительный (частично).

Лазаревский район останется без света с 08:00 до 17:00. Здесь подачу электричества отключат в поселке Тихоновка, поселке Дагомыс на улице Армавирская, поселке Вардане на улицах Фруктовая, Молодежная, Львоавская (частично), переулке Минеральный, поселке Верхнеармянское Лоо на улицах Краснооктябрьская и Кировоканская, поселке Волковка на улице Надежная, поселке Головинка на улице Центральная и Симферопольская (оба – частично), поселке Варваровка, поселке Сергей-поле на улицах Шалфейная и Черничная.