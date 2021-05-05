Фото: sochi.ru.

Глава Сочи поздравил журналистов с профессиональным праздником. Ежегодно, 5 мая в Краснодарском крае чествуют лучших представителей средств массовой информации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Троих журналистов наградили знаками почёта «За профессиональное мастерство». Более тридцати представителей этой профессии получили благодарственные письма и почётные грамоты.

– Роль средств массовой информации переоценить невозможно, ведь пресса - один из главных индикаторов состояния общества. Мы благодарны журналистам за информационную поддержку, особенно в трудные периоды, когда приходится объяснять людям логику принятия непростых решений. Вы оказали большую информационную поддержку в период введения ограничительных мер, связанных с пандемией, - отметил глава города Алексей Копайгородский.

Краснодарский край входит в первую десятку российских регионов по количеству действующих средств массовой информации.