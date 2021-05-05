Погода в Краснодаре на 5 мая 2021 года: жара придет в город

Погода в Краснодаре на 5 мая 2021 года: жара придет в городе Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня на Кубани установится по-настоящему летняя погода. Так называемый «дождливый» циклон, который весь вторник проверял город на прочность, остался позади.

В среду на Кубань вернется летняя погода, которая установилась в регионе на майских праздниках. С самого утра столбики термометров в краевом центре рванут вверх, а солнце будет светить до заката, без перерыва на дожди.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 27 апреля 2021 года.

- Ожидаем небольшое усиление ветра – до 4-9 м/с. Днем воздух прогреется до 21-23 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.