В «Орлёнке» открылся первый фестиваль детских духовых оркестров

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

Участниками «I Всероссийского фестиваля-конкурса детских духовых оркестров «Сильные духом!» стали 59 ребят из Белгородской и Ростовской областей. Они входят в состав коллективов любительских духовых оркестров и ансамблей барабанщиков.

«В «Орлёнке» постоянно реализуются творческие образовательные проекты по направлениям: эстрада, хореография, академическое пение, театр, а теперь к ним добавилась и смена для детских духовых оркестров. Три недели ребята будут повышать уровень своего музыкального мастерства, перенимать опыт ведущих специалистов в области духового исполнительства, а также знакомить со своим творчеством других орлят. Каждый вечер на закате детский оркестр репетирует на набережной «Орлёнка» — это завораживает! «Сильные духом!» — пилотный проект, который мы реализуем совместно с духовым обществом Валерия Халилова, и я очень надеюсь, что фестиваль станет ежегодным», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Сейчас орлята готовятся к ключевым событиям смены, одним из которых станет марш-парад «Фанфары Победы», приуроченный к празднованию 9 мая. Сводный детский оркестр исполнит песни военных лет — «Священная война», «День победы».

Орлята уже побывали на онлайн-интенсиве по SMM-продвижению в социальных сетях для музыкантов, который провела специалист по связям с общественностью Российского национального музея музыки Таисия Сухиина. Впереди их ждут творческие встречи с музыкантом, трубачём и дирижёром Владиславом Лавриком и телеведущей, генеральным директором Центра визуальных искусств Олесей Витебской.

Кроме того, участники смены побывают на мультимедийно-выставочном проекте «Музыка героев». Виртуальная выставка расскажет о значимости музыки в военные годы.

«Уже в течение нескольких лет «Духовое общество» проводит тематические фестивали в ведущих детских центрах нашей страны — от «Артека» до «Океана». Мы очень рады, что в этом году «Орлёнок» стал для нас новой площадкой, направленной на воспитание юного поколения музыкантов и оказание содействия в профессиональном самоопределении через возможность поучаствовать в творческих занятиях, музицировать со сверстниками и принять участие в мастер-классах ведущих специалистов в жанре духовой музыки», – прокомментировал президент «Духового общества имени Валерия Халилова», генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

Артисты детских духовых оркестров также выступят на одной сцене вместе с ребятами из программы «Импульс творчества», имеющими ограниченные возможности здоровья. Совместный концерт пройдёт 11 мая с участием заслуженной артистки России, председателя Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Дианы Гурцкая.

Итоговым событием смены станет гала-концерт сводного оркестра «Сильные духом!», который состоится 10 мая. Он пройдёт в Амфитеатре «Орлёнка», его слушателями станут ребята трёх лагерей - «Солнечный», «Стремительный», «Штормовой».

Программа продлится до 13 мая 2021 года. Её организаторами выступают: ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова», ВДЦ «Орлёнок».