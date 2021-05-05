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Сочинская туристка сломала в поезде позвоночник, когда на нее упал багаж. Теперь пенсионерка вместо отдыха в санатории лечится в больнице. Об этом сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

72-летняя жительница Ростова-на-Дону ехала в Сочи отдыхать по путевке в одну из здравниц Лазаревского района. Но в поезде «Москва-Сухум» на нее с полки упали вещи соседа по купе. Прямо с вокзала женщина была госпитализирована.

Сочинское врачи диагностировали у нее ушиб поясничного отдела, компрессионный перелом позвоночника, который сопровождался сильным болевым синдромом. Сейчас туристке оказывается необходимая медицинская помощь в одном из городских стационаров.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.