Температура воды в Черном море 5 мая 2021: аномальное потепление даст о себе знать Фото: Евгения ОСТРАЯ

Курортный сезон в Краснодарском крае стартовала еще 1 мая. Кубанские курорты сразу заполнили туристы со всей страны. Количество рейсов на юг увеличилось в несколько раз, как и цены на авиабилеты и жилье. Только людей это не останавливает. Они летят на побережье Черного моря со всей страны.

Людей не останавливает даже весенняя погода на курортах. Максимальная температура воздуха на побережье не превышает 25-27 градусов. Значит, купаться еще рано. Море банально не успело прогреться.

«КП» – Кубань» выяснила, как температура воды в Черном море 5 мая 2021

После мощных ливней, которые обрушились на побережье Черного моря накануне, в городах установилась теплая погода. Синоптики обещают солнце в течение всего дня. Поэтому температура воды будет увеличиваться. Например, в Сочи морская гладь прогреется до плюс 16 градусов, в Геленджике и Новороссийске – до плюс 15, в Анапе и Туапсе – до плюс 14.

Отметим, что самая комфортная температура для купания в море – плюс 28 градусов. Обычно она наступает в начале июня.