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В Сочинском национальном парке активизировались жуки. Насекомое Carabus caucasicus – редкая и самая крупная жужелица Кавказа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жуки в длину бывают до 6 см и чаще встречаются в широколиственных лесах на известняковых массивах - Ахунском, Ахцу, Алек, в окр. с. Аибга. Такое предпочтение неслучайно: известняки чаще других породы заселяются различными видами моллюсков, в том числе наиболее предпочитаемыми кавказской жужелицей крупными видами - горной виноградной улиткой (Helix lucorum) и эндемичными кавказскими улитками из рода Caucasotachea.

За особое пристрастие к поеданию моллюсков кавказскую жужелицу называют улиткоедом, а за умение постоять за себя, выбрызгивая из задней части брюшка едкую, содержащую муравьиную кислоту жидкость, - брызгуном. Отсюда и второе название насекомого - кавказский брызгун-улиткоед.