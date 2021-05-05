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Лже-застройщик обманул сочинских дольщиков на 9,5 миллионов рублей. Полиция курорта возбудила уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Махачкалы, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На участке, предназначенном под индивидуальное жилое строительство, злоумышленник занимался возведением многоквартирного дома без разрешительной документации. Подозреваемый заключил четыре договора купли-продажи с потерпевшими, скрыв информацию о незаконности своих действий.

Получив 9,5 млн рублей, злоумышленник перестал выходить на связь. Потерпевшие обратились в полицию Адлерского района. Сотрудники ведомства установили личность и местонахождение подозреваемого. Однако мужчина успел скрыться от правоохранителей, его объявили в федеральный розыск.

Спустя несколько месяцев, сочинские полицейские отправились в командировку в республику Дагестан и там задержали преступника. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).