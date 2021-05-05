Губернатор края поздравил журналистов Кубани с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сегодня, 5 мая, журналисты Краснодарского края отмечают свой профессиональный праздник. С памятной датой их поздравил губернатор края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что краевое журналистское сообщество – одно из сильных в стране.

- Каждый из вас пишет по-разному, но вместе вы отражаете события Кубани и отражаете ее историю. Вы вспоминаете яркие страницы из прошлого, сообщаете о настоящем и делаете экспертизу на будущее. Уверен, что вас ждет отлично будущее, с праздником!, - написал Вениамин Кондратьев в своем тг-канале.

Отметим, что День кубанской журналистики учредили в 1996 году в честь того, что русский писатель и большевик Митрофан Седин начал издавать газету «Прикубанская правда». Это было 5 мая 1917 года.

На сегодняшний день в крае работают 465 СМИ, в том числе 179 газет, 39 телеканалов и 168 радио.