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Общество5 мая 2021 12:15

На трассе М-4 «Дон» в Кущевском районе заменят асфальт

Временно там будут ограничения движения
София ФОМЕНКО
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Скорость движения на ремонтируемом участке - 50 километров в час

Скорость движения на ремонтируемом участке - 50 километров в час

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К началу летнего сезона дорожники заменят асфальт с 1146-го по 1157-й километра трассы М-4 «Дон» в Кущевском районе. С сегодняшнего дня там стартуют работы на левой стороне в сторону Краснодара, пока что работы идут по правой. Асфальт тут заменят полностью, не только верхний слой. В результате работ водители получат 11 километров дороги высокой категории. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

Пока будут идти работы, на дороге установят лимит скорости в 50 километров в час, а также сузят проезжую часть с одной полосы до двух.