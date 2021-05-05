В Краснодаре банкротят оператора мобильной связи Danycom

За корпорацией числится задолженность почти в 1 миллиард рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

5 мая стало известно, что Арбитражный суд Краснодарского края начал процессуальные действия в отношении телекоммуникационной компании Danycom. За ним установлена процедура наблюдения. Документы об этом находятся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Суд о банкротстве компании назначен на 7 сентября 2021 года. Заявление в органы о том, что бренд несостоятелен, подало АО «Мегалабс». В документах владельцы корпорации указали задолженность в 934 миллиона рублей.

Отметим, что компания Danycom предоставляет услуги мобильной связи. В прошлом году выручка фирмы составила 4,83 миллиона рублей при чистой прибыли в 353 тысячи.