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Общество5 мая 2021 14:44

Временный мост через реку Пшенахо в Туапсинском районе откроют к началу лета

Часть моста рухнула в апреле из-за сильных дождей
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба Туапсинского района

Фото: пресс-служба Туапсинского района

Напомним, 21 апреля в Туапсинском районе рухнула часть моста через реку Пшенахо, который ведет к селу Анастасиевка. Это случилось из-за продолжительных ливней. Сейчас на аварийном участке ограничили движение транспорта и пешеходов, а также установили дежурство оперативных команд.

Начались работы по установке временного моста. Его планируют открыть к началу летнего сезона.

– Была сделана предварительная экспертно-оценочная работа, по результатом которой пробурили скважины под опоры и залили бетон. Строители прогнозируют, что временный мост появится здесь уже к концу мая, - сказал глава Георгиевского поселения Инвербий Коджешау.

Сейчас жители поселения идут через мост пешком, а затем уже пересаживаются на транспорт. Таким же образом в Анастасиевку доставляют продукты и предметы первой необходимости.