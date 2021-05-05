Фото: 2021.polkrf.ru.

Регистрация на онлайн-акцию «Бессмертный полк» в Сочи продолжается. Заявку на участие подали более 14 тысяч жителей Краснодарского края. Об этом сообщили в мэрии курорта.

Все желающие до 7 мая могут отправить сообщение на участие в проекте «Бессмертный полк-онлайн» на сайте 2021.polkrf.ru. Сама акция традиционно начнется по всей стране 9 мая в 15:00.

Каждому участнику придет уведомление о том, когда покажут трансляцию с их родственником. Трансляция пройдет на телеканале «Кубань 24».

В 2020 году общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Трансляцию шествия проводили на сайте polkrf.ru. Для участия в акции жители разных стран подали более трех миллионов заявок, а трансляцию посмотрели более 25 миллионов раз.