Дорогами памяти: Ушаковка выступила инициатором мотопробега в честь Дня Победы

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В канун 9 мая Ушаковка выступила инициатором мотопробега «Дорогами памяти». По городам-героям, городам Воинской Славы, и Воинской Доблести отправились преподаватели, выпускники и курсанты университета.

Стартовала колонна от Аллеи Славы ранним утром, 4 мая. Маршрут мотопробега обширный: НОВОРОССИЙСК-ТУАПСЕ-КРЫМСК-ТЕМРЮК-ФЕОДОСИЯ-СЕВАСТОПОЛЬ-АНАПА-НОВОРОССИЙК.

- Еще в прошлом году ректор нашего вуза Сергей Кондратьев поддержал инициативу отправиться по этому обширному маршруту и приурочить мотопробег к 75-ой годовщине Победы. Но, к сожалению, в прошлом году этот замысел не удалось реализовать, вмешалась пандемия и вызванные ею ограничения. Однако, мы от идеи не отказались, нашлись энтузиасты из числа преподавателей, выпускников и курсантов, - сказал перед долгой дорогой Игорь Пыленко доцент, начальник кафедры «Судопроизводство», заслуженный юрист Кубани, ветеран Судебной Системы России, руководитель мотопробега «Дорогами Памяти».

В Севастополь мотоколона планирует добраться 7 мая. В день освобождения города-героя от немецких захватчиков на Малаховом кургане состоится возложение венков к Вечному огню. К новороссийцам присоединятся курсанты и преподаватели филиала в Севастополе, а так же, представителями Севастопольской региональной общественной организации содействия укреплению правопорядка «БЛОКПОСТ СЕВАСТОПОЛЬ».

Во всех городах по маршруту участников пробега планируется посещение наиболее знаковых и значимы мест, где в годы войны проходили ожесточенные бои, где сегодня установлены памятники, мемориалы и обелиски.

Уроки истории нельзя забывать, как бы сегодня не пытались украсть у нас Победу. Но сделать это невозможно, потому что подвиг советского народа, принадлежит потомкам воинов, погибших на Малой земле, в Сталинграде, на Курской дуге, в Севастополе, потомкам тех, кто дошел до Берлина, кто восстанавливал страну, Победа принадлежит нашим детям и внукам. Эта Победа позволяет нашей нации чувствовать себя великой нацией, единой нацией, - в этом уверены в вузе, поэтому-то и стараются воспитывать курсантов вот на таких примерах.

Планируется, что мотопробег «Дорогами Памяти» завершится 8 мая в Новороссийске.