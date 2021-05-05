В центре Краснодара для проведения парада 9 мая ограничат движение авто

В Краснодаре в честь Дня Победы 9 мая пройдет парад . Правда, из-за ковидных ограничений зрители смогут увидеть его только онлайн. В торжественном шествии примут участие 30 парадных расчетов общей численностью более 1750 человек. Маршировать будут военнослужащие, казаки и курсанты.

Из-за проведения парада в центре города ограничат движение транспорта. Ограничения вступят в силу уже 29 апреля и продлятся вплоть до завершения шествия по улице Красноармейской от Длинной до Буденного и по улице Буденного от Красной до Красноармейской.

Также перекроют несколько участков 7 мая с 6 до 9 утра. Изменения в движении будут по улице Буденного, Красной, Красноармейской и Длинной. На 9 мая перекроют участок Рашпилевской.

Машины нельзя будет ставить с 22:00 6 мая до 9:00 7 мая и с 22:00 8 мая до 15:00 9 мая на улице Красной от Длинной до Калнина, на улице Красноармейской от Пашковской до Головатого, на улице Буденного от Рашпилевской до Седина, на Длинной от Рашпилевской до Седина, а также на Рашпилевской от Длинной до Северной.