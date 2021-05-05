Фото: sochi.ru.

Губернатор Кубани открыл Форум журналистов Краснодарского края. В течение двух дней он проходит в Российском международном олимпийском университете в Сочи. Об этом сообщили в мэрии курорта.

- У кубанской журналистики есть свое лицо. Высочайший профессионализм - свой взгляд, умение найти разумный компромисс между информационной повесткой и балансом в обществе, - подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Кроме Вениамина Кондратьева, на форуме участвуют: мэр Сочи Алексей Копайгородский, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор издательского дома «Аргументы и Факты» Руслан Новиков, гендиректор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, заместитель директора по цифровой стратегии СМИ ИД «Коммерсантъ» Анастасия Лобада, журналисты ведущих региональных и муниципальных средств массовой информации.

- Краснодарский край входит в первую десятку российских регионов по количеству действующих средств массовой информации. От имени всех сочинцев хочу поблагодарить журналистское сообщество за внимание к нашему городу, - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Участники медиафорума обсудили в формате вопрос-ответ главную тему заседания «Региональные медиа в цифровом формате: как выжить и быть эффективными».

Завтра участники Форума кубанской журналистики продолжат работу за "круглым столом".