Ученые объяснили, откуда на полях Усть-Лабинского появились круги

Фото: instagram.com/gleb_posashenko

Последние два дня жители станицы Тенгинской в Усть-Лабинском районе только и говорят о пиктограммах, что появились на полях.

- На данный момент мы изучаем круги, сейчас находимся на месте, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель направления «Геоглифология - Космопоиск» Мария Семенова.

Конечно, многие, у кого большая страсть к поиску внеземных цивилизаций, хотят верить в то, что это НЛО. Но иногда фигуры на полях вовсе не следы инопланетных визитов. Ученые говорят, что пиктограммы могут быть результатом маленьких вихрей.

- Воздух, которые вращается по часовой стрелке, приминает то, что на земле, в том числе и растения, - говорят «КП» - Кубань» специалисты. - Так что не исключено, что найденные круги имеют вполне земное происхождение.

Стоит сказать, на Кубани круги и сложные геометрические рисунки далеко не редкость. В июне 2019 года неподалеку от станицы Фастовецкой в Тихорецком районе появились четыре загадочных круга. Годом ранее загадочные картины находили жители Гулькевичского района. До этого, в июне 2015 года, загадочные пиктограммы обнаружили на одном из пшеничных полей в Гиагинском районе Адыгеи. Всего на поле было семь больших окружностей разного диаметра. Некоторые доходили до 13 метров.

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