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Каждый год уфологи ждут вестей с полей. Краснодарский край давно облюбовали «зеленые человечки», которые нередко наносят незаметные визисты и оставляют знаки. Причем, как правило, рисунки находят в начале лета. Но в этом году необычные пиктограммы обнаружили на месяц раньше. Сейчас всех интересует вопрос - что на самом деле скрывают таинственные круги на полях в Усть-Лабинском районе.

В этот раз примятой оказалась не пшеница, а трава, причем сделано это идеально. Но больше всего удивляет то, что к кругам не были изначально протоптаны тропинки, никаких следов автомобильных шин или велосипеда.

Вполне естественно, у людей возникла версия, что пиктограммы оставили инопланетяне. Нашлись даже те, кто видел НЛО, - говорят незадолго до появления кругов в небе сверкали огни.

Пока жители плодят гипотезы на тему "зачем же все-таки к нам прилетали", уфологи решили разобраться, кто автор кругов. Специалисты исследуют взятые с места "контакта" пробы, но с выводами пока не спешат. Но уже есть предположение, что рисунки на поле, - подделка.

Стоит сказать, ученые полагают, что найденные круги имеют вполне земное происхождение.

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Круги на полях Краснодарского края оставляют не шарлатаны

Отправляясь в лагерь к уфологам, мы ожидали увидеть кого-нибудь похожего на Малдера и Скалли, много людей в объемных защитных костюмах и тонны сложновообразимой техники. Потом представили кучку закомплексованных мужчин, которые в обнимку с бутылкой пива или чего покрепче, затаив дыхание, вглядываются в небо и в каждой звезде видят тайный знак. Все получилось иначе (читайте далее)