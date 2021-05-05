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Общество5 мая 2021 19:11

Одностороннее движение машин на улице Чапаева в Краснодаре откладывается на две недели

Ранее в мэрии заявляли, что движение транспорта на улице Чапаева изменится 5 мая
Инна БОРИСОВА
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Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Перевод улицы Чапаева в центре Краснодара на одностороннее движение автомобилей откладывается на две недели вместо запланированного на 5 мая, уведомили в администрации краевого центра.

Связано это с тем, что на Чапаева - на участке от Рашпилевской до Красноармейской - в связи с заменой водопроводных труб была разрыта дорога.

- Сейчас ремонт завершен, идет восстановление асфальтового покрытия дороги, - сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Также на улице готовят к открытию велодорожку.

Дорожные работы обещают завершить в течение двух недель - к открытию движения автомобилей по улице Чапаева будет готова полоса в 4,2 метра. Здесь установят дорожные знаки, нанесут разметку.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что с 5 мая на участке улицы Чапаева в Краснодаре оставят одну полосу для машин. Движение транспорта на улице Чапаева будет односторонним.