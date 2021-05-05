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Общество5 мая 2021 19:32

В Краснодаре 8 мая сократят число ярмарок выходного дня из-за жары

В краевом центре будут работать шесть вместо обычных 17 фермерских ярмарок
Инна БОРИСОВА
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В Краснодаре 8 мая горожане и гости краевого центра смогут посетить шесть фермерских ярмарок

В Краснодаре 8 мая горожане и гости краевого центра смогут посетить шесть фермерских ярмарок

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Краснодаре 8 мая откроются шесть ярмарок выходного дня. Их число сократили в связи с растущей температурой воздуха, сообщает пресс-служба администрации города.

Торговые площадки, где разместятся фермеры со своей продукцией, будут расположены по улицам: Бургасской, 31/1; Одесской, 48; Героя Яцкова, 11; Каляева, 198; Захарова, 23; Думенко, 13.

- Работать торговые ряды будут, как и обычно, с 8 утра и до 15.00. Во время торговли будут соблюдены все требования Роспотребнадзора, - заверили в мэрии города.