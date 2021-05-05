В Новороссийске спасатели сняли с горы Колдун застрявшего там подростка

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Новороссийские спасатели сняли с горы Колдун мальчика, который не рассчитал свои силы при спуске.

Подросток спустился на 30 метров со скалы на горе Колдун и застрял, сообщили в службе спасения. Были вызваны спасатели, которые с помощью альпинистского снаряжения подняли

мальчика. Его передали затем врачам для осмотра.

- С пацаном все хорошо, отделался испугом. Уважаемые родители, объясните детям, что такое хорошо и особенно, что такое плохо! Мы можем и не успеть прийти на помощь, - написал в своем аккаунте в соцсети начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.