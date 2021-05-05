Американский боец Джефф Монсон пополнил ряды обманутых дольщиков Сочи

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Бывший боец смешанного стиля Джефф Монсон оказался обманутым дольщиком, не получив квартиру в строящемся жилом комплексе «Горизонт» в Сочи. Ключи от квартиры он должен был получить еще в 2018 году, пишет телеграм-канал Двач/Ньюсач.

Став гражданином России, Монсон решил вложиться и в недвижимость. Он купил квартиру в одном из возводимых ЖК в Сочи, но через время стройка встала. Застройщик обанкротился. Монсон даже приезжал в Сочи на собрание таких, как и он сам, обманутых дольщиков.

Тогда ситуация не прояснилась, но сейчас в мэрии Сочи сообщили, что найден новый застройщик для завершения строительства.