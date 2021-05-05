Проезд в трамваях и троллейбусах Краснодара подорожает до 30 рублей с 12 мая

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Проезд в троллейбусах и трамваях для краснодарцев подорожает до 30 рублей

В Краснодаре повысится стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» до 30 рублей. Об этом говорится в постановлении мэра города, подписанном 30 апреля 2021 года.

- Настоящее постановление вступает в силу с 12.05.2021, - написано в документе.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, почему подорожал проезд в общественном транспорте Краснодара.