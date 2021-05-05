Под Анапой торжественно захоронили останки девяти военных моряков Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба администрации Анапы

В станице Благовещенской прошла торжественная траурная церемония захоронения останов девяти военных моряков 143 отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота.

Бойцы погибли в 1943 году в жестоких сражениях, освобождая станицу от фашистов. Их останки обнаружили поисковики в Кизилташском лимане. Имена героев не известны.

- Спасибо поисковикам за кропотливую и неустанную работу по увековечиванию памяти советских воинов, – сказал на церемонии вице-мэр Анапы Роман Дикий.

Неизвестные герои Великой Отечественной войны нашли последнее пристанище на станичном кладбище.