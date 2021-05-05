В Сочи 7 мая состоится легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы

Легкоатлетические забеги, которые проводятся в эти дни на Кубани, посвящены погибшим солдатам Великой Отечественной войны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 7 мая пройдет массовая легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Дня Победы, сообщает пресс-служба администрации города. Забег охватит все районы курорта.

Эстафету "Спортсмены Сочи - в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." побегут простые сочинцы, воспитанники спортшкол, ученики и студенты.

- По пути следования участники эстафеты возложат цветы к памятникам и мемориалам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, - уточнил директор департамента физкультуры и спорта Сочи Анатолий Мирошников.